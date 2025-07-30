أخبار من السعودية.. عاجل: وزير البيئة: نفذنا مشاريع على طول سلسلة الإمداد بقيمة تتجاوز 230 مليار ريال

- 1/2
الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال المؤتمر الحكومي: "تم اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه كمنوذج عالمي لاستدامة المياه".
وأوضح: "اكملنا تنفيذ مشاريع على طول سلسلة الإمداد تتجاوز قيمتها 230 مليار ريال".
وأضاف: "نفذنا 711 طلعة جوية لمشروع الاستمطار بمختلف المناطق، وتم زيادة سعة الخزن الاستراتيجي بنسبة 600%".
كما تابع: "يجري العمل على بناء 1000 سد في مختلف أنحاء المملكة".
وقال: "تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في التمور والحليب وبيض المائدة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% في قطاع الخضروات".
كما أكد أن المملكة هي المصدرة الأولى للتمور واستطعنا تصدير عدد من المنتجات البحرية.
وصرح وزير البيئة: "تم توقيع 25 عقد بالمشاركة مع القطاع الخاص بحجم استثمارات تصل إلى 100 مليار ريال".
وسيتحدث عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في السعودية، وسيجيب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.
المؤتمر الصحفي الحكومييأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وسيتحدث عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في السعودية، وسيجيب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.