أخبار من السعودية.. عاجل: "الفضلي" يكشف عن إنجازات بيئية: ارتفاع عدد المتنزهات الوطنية إلى 500

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - استضاف المؤتمر الصحفي الحكومي، وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الذي كشف عن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار بهدف الوصول إلى 2.5 مليون هكتار بحلول 2030 ضمن مبادرة الخضراء.
وأوضح وزير البيئة، ارتفاع عدد المتنزهات الوطنية إلى 500 متنزه، وزيادة نسبة المناطق المحمية البرية إلى 18.1% من مساحة المملكة، ومساحة المناطق المحمية البحرية بنسبة (260%) مقارنة بعام 2016م.
كما أوضح إكثار وإعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، وارتفاع عدد محطات مراقبة الهواء إلى 240 محطة، وتغطية جغرافية لأنظمة الرصد تصل إلى 100% من مساحة المملكة.
وكشف عن تصميم 335 فرصة استثمارية بقيمة 450 مليار ريال، بهدف استبعاد 90% من النفايات عن المرادم بحلول 2040.

قطاع المياه

وفي قطاع المياه، أعلن تحقيق خفض استهلاكات مائية تتجاوز ١٢٠ ألف متر مكعب يومياً من خلال مبادرات خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية.
وأكد أن المملكة المنتج الاعلى للمياه المحلاة عالميًا، وتغطي شبكات المياه 82.64%، والصرف الصحي 66.50% من المناطق السكانية.
وكشف عن ارتفاع استخدام المياه المعالجة من 251 إلى 554 مليون م³ سنويًا، ورفع نسبة إعادة الاستخدام إلى اكثر من 32٪؜.
