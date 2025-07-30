الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. عاجل: وزير البيئة: زيادة التغطية الجغرافية للأرصاد في المملكة بنسبة 100%

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال المؤتمر الحكومي: "تم زراعة أكثر من 150 مليون شجرة"، وأكد ارتفاع عدد المتنزهات إلى حوالي 500 متنزه.
وأوضح: "تم إعادة وتوطين أكثر من 8 آلاف كائن مهدد بالانقراض".
وأضاف: "تم توفير أكثر من 450 إصدار لمقدمي الخدمات البيئية".
كما تابع: "تمت زيادة التغطية الجغرافية للأرصاد لتصل إلى 100% من مساحة المملكة".

المؤتمر الصحفي الحكومي

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وسيتحدث عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في ، وسيجيب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.
