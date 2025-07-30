الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. وزير الإعلام: السعودية قدمت مساعدات بـ 30 مليار ريال شملت 108 دول

0 نشر
اليوم- الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. وزير الإعلام: السعودية قدمت مساعدات بـ 30 مليار ريال شملت 108 دول

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة قدمت مساعدات بقيمة تجاوزت 30 مليار ريال شملت 108 دول عبر أكثر من 3500 برنامج تنموي وحيوي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الأربعاء.
وقال الدوسري: "بفضل تمكين القيادة.. الإعلام السعودي بمؤسساته كافة أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للإعلام ستنطلق قريبًا.

المؤتمر الصحفي الحكومي

ويستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي، وزير الإعلام للحديث عن أبرز مستجدات وإنجازات المملكة، كما يستضيف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وتحدث عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في ، وأجاب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا