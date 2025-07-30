الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. انطلاق المؤتمر الصحفي الحكومي باستضافة وزيري البيئة والإعلام

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الحكومي باستضافة وزيري البيئة والإعلام.
ويحدث في المؤتمر وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ عن أبرز مستجدات وإنجازات المملكة.
كما يتحدث وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في .
