شكرا لمتابعة خبر عن ‎الأمير تركي الفيصل: قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى فهل سيسمعوا كلامي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل إنه لا يستطيع التأثير في قرارات حركة “حماس”.

‎وخلال مداخلة على قناة “العربية”، سألت المذيعة الأمير تركي ما إذا كانت لديه نصيحة إلى قادة “حماس”، حيث قالت: “ربما في هذا التوقيت التاريخي تستطيع أن تهمس لقادة حماس بنصيحة ما فيما يتعلق بالبنود التي وردت في البيان الختامي”، في إشارة إلى مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الذي رعته السعودية وفرنسا.

ورد الأمير تركي قائلا: “قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، فهل يستمعون إلى توجيهاتي أنا!”.