سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من موجات تسونامي

الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة المملكة في اليابان المواطنين من الزائرين والمقيمين إلى التقيد التام بتعليمات السلامة والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية اليابانية بشأن موجات تسونامي محتملة الحدوث.

وقالت السفارة :”نهيب بالمواطنين الزائرين والمقيمين اتباع تعليمات السلامة بعد تحذير السلطات اليابانية من موجات تسونامي محتملة على السواحل اليابانية المطلة على المحيط الهادئ، بما فيها طوكيو والمناطق المجاورة”٠

‎وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرًا من موجات تسونامي محتملة على السواحل المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك العاصمة طوكيو والمناطق المجاورة، داعية إلى رفع درجات الاستعداد واتخاذ تدابير السلامة اللازمة.