عبور 6 شاحنات سعودية جديدة إلى غزة ضمن حملة إغاثية ضخمة

بيروت - نادين الأحمد - في خطوة جديدة ضمن جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية، وصلت اليوم الثلاثاء، 29 يوليو 2025م، ست شاحنات إغاثية جديدة إلى معبر رفح الحدودي، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة غزة

وتأتي هذه القافلة ضمن الحملة الشعبية السعودية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تضم الشاحنات سلالًا غذائية متنوعة تهدف إلى تخفيف المعاناة اليومية التي يواجهها السكان، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

دعم سعودي مستمر في ظل الحرب على غزة

يواجه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية بالغة التعقيد نتيجة استمرار العمليات العسكرية، مما يزيد من الحاجة إلى تدخلات إغاثية عاجلة. وتسهم هذه القوافل السعودية في تعزيز صمود الأسر الفلسطينية وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.

مركز الملك سلمان يواصل مسيرته الإنسانية

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الحثيثة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي في مختلف مناطق الأزمات حول العالم، ويأتي هذا الدعم إلى غزة كجزء من التزام المملكة الدائم بمساندة الشعوب المتضررة، وخاصة في العالم العربي.

المعبر يشهد تدفقًا للمساعدات

شهد معبر رفح في الأيام الماضية تدفقًا متزايدًا للمساعدات الإنسانية القادمة من المملكة، في رسالة واضحة على عمق التضامن السعودي مع الأشقاء في فلسطين، ودعمًا للجهود الإغاثية التي تسعى لتخفيف وطأة الأزمة المستمرة.