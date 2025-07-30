أخبار من السعودية.. بقدرة 50 كجم في الساعة.. إطلاق أول آلة لتقشير البُن تناسب القرى الزراعية

- 1/2
الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، عن تحقيق التجربة الأولية لمعدات تقشير البُن الصغيرة، نجاحًا باهرًا، معلنًا البدء في توفيرها بالأسواق المحلية، لتكون في متناول صغار المزارعين؛ دعمًا لتطوير إنتاجهم وتسويق منتجاتهم من البُن.
وأشار البريكان إلى أن برنامج ”ريف السعودية“، يعمل على تطوير لقطاع البُن، من خلال تقديم الدعم المباشر لصغار المزارعين والمنتجين السعوديين، إضافةً إلى تبني وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية؛ للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع العائد الاقتصادي للعاملين في القطاع.
قدرة كبيرة لتقشير البنوأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج ”ريف السعودية“ ماجد البريكان، أن إنتاجية الآلة الواحدة من تقشير البُن، تصل إلى «50» كيلوجرام في الساعة؛ مما يشير إلى قدرتها على تقشير إنتاج قرية كاملة من البُن، مبينًا أن تبنّي هذه التقنية من قِبل صغار المزارعين سيكون أمرًا متاحًا وفي مقدور الجميع؛ إذ أن السعر الذي ستُطرح به في الأسواق لا يتجاوز «4» آلاف ريال فقط.
