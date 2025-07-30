أخبار من السعودية.. بكلفة 45 مليون ريال.. "المياه الوطنية" تنجز مشروعًا بيئيًا يخدم عكاظ الرياض

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أنجزت شركة المياه الوطنية المرحلة الثالثة من مشروع خط الصرف الصحي الرئيسي في حي عكاظ جنوب مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تجاوزت 45 مليون ريال، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي عن سكان الحي.



تحسين مستوى جودة حياة السكان

وأوضحت الشركة أن المشروع شمل مد خط صرف صحي رئيسي بأقطار متعددة، بإجمالي أطوال تتجاوز 3.6 كيلومترات، مشيرةً إلى أن المشروع يُعد جزءًا من منظومة متكاملة من مشاريع البنية التحتية البيئية، التي تهدف إلى خدمة أكثر من 30 ألف مستفيد في الحي، وتحسين مستوى جودة الحياة، من خلال إزالة التشوهات البصرية، ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي، وتعزيز كفاءة الخدمات البيئية المقدمة.

تطوير البنية التحتية

وأكدت “المياه الوطنية” أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن جهودها الاستراتيجية المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية في العاصمة الرياض، تماشيًا مع وتيرة التوسع العمراني المتسارع، وضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.