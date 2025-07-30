شكرا لقرائتكم خبر عبق الورد ومذاق الفراولة.. 5 تجارب لن تنسى بين مزارع الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتربع الطائف "مدينة الورود"، على عرش الوجهات الطبيعية في صيف السعودية 2025، لما تحمله من تنوّع طبيعي وثراء يجعلها وجهة مثالية للهروب من حرارة الصيف والانغماس في عالم من الروائح والمذاقات الأصيلة.

وعند زيارتك الطائف، لا تكتمل تجربتك دون التوجّه إلى مزارع الورد الطائفي، وهناك تُفتح المزارع أبوابها للزوار ليشاهدوا بأعينهم مراحل التقطير التقليدي واستخلاص ماء الورد والزيوت العطرية.

من بين هذه المزارع، تبرز مزرعة مشعل السفياني كوجهة مميزة بإدارتها العائلية وحقولها المترامية، حيث يمكنك التمشي وسط الأزهار المتفتحة، ومتابعة خطوات استخراج العطور، وشراء زجاجات عطرية مصنوعة بحرفية محلية.

ومن عبير الورود إلى مذاق الفواكه، تُقدّم مزرعة الفراولة في منطقة الهدا تجربة منعشة لعشاق الطبيعة والطعام، حيث تتنقّل بين الصفوف المورقة وتقطف حبات الفراولة الطازجة مباشرة من الأرض.

المزرعة لا تقتصر على الفراولة فقط، بل تُقدّم عصائر ومربى وحلويات مصنوعة في الموقع، مما يجعلها وجهة صيفية محببة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار.

وإذا كنت تبحث عن تجربة ريفية متكاملة، فوجهتك المثالية هي قرية التوت، التي تتيح للزوار قطف الفراولة، والتوت الأزرق، وتوت العليق بأيديهم، إلى جانب الاستمتاع بجلسات نزهة مريحة، وزوايا عصائر طازجة ومرافق مناسبة للأطفال، ما يجعلها وجهةً غنيةً للراحة والاستكشاف.

ولمُحبي الحرف التقليدية والعطور الفاخرة، فإن مصانع الورد الطائفي تفتح أبوابها لمن يرغب في التعرّف على أسرار صناعة ماء الورد، واكتشاف تقنيات التقطير القديمة، وشراء منتجات تعبق بتراث الطائف وشذاها العريق.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»؛ التي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.