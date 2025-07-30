شكرا لقرائتكم خبر 20 فرصة عقارية بمزاد كندة العلني الهجين في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يقدم المزاد 20 فرصة عقارية استثمارية متنوعة تشمل أراضي تجارية وسكنية، في أحد أبرز أحياء مكة المكرمة – حي بطحاء قريش – الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، ويحيط به مجموعة متكاملة من الخدمات الحيوية كالمراكز التجارية، والمرافق الطبية، والتعليمية، والفندقية، مما يجعله بيئة مثالية للاستثمار السكني أو التجاري.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للمهتمين بالفرص الاستثمارية الواعدة بمكة المكرمة، كما ترحب شركة أدير العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920004024 – 0537588801
