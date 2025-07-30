شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تحذر المواطنين من خطر أمواج تسونامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهابت القنصلية العامة للمملكة في مدينة لوس أنجلوس، اليوم الأربعاء، بجميع المواطنين المتواجدين في الولايات الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات الأمريكية المختصة، في ظل التحذيرات القائمة من احتمال تعرض بعض المناطق لموجات مد بحري (تسونامي).

ويأتي هذا التحذير عقب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ما دفع الجهات الأمريكية إلى إصدار إنذارات بتسونامي خاصة في منطقة شمال كاليفورنيا، بينما وضعت بقية السواحل -ومنها لوس أنجلوس- تحت إشعار تنبيهي أقل حدة (Tsunami Advisory)، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطور الوضع.

وأكدت القنصلية في بيانها على أهمية تجنب التواجد في المناطق الساحلية حتى إشعار آخر، وضرورة متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئات المحلية مثل الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية (NWS) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).