الجوازات السعودية تحسم مصير عوائل الزائرين... هل تغادر العائلات خلال المهلة النهائية أم تنتظر تمديد آخر؟

أعلنت المديرية العامة للجوازات في تمديد مهلة مغادرة حاملي تأشيرات الزيارة لمدة 30 يوم إضافي بدات من الأول من صفر 1447هـ، وتعد هذه المهلة الأخيرة لمغادرة المملكة بشكل نظامي دون التعرض لغرامات أو إجراءات قانونية.

هل تغادر العائلات خلال المهلة النهائية أم تنتظر تمديد آخر

تواجه مئات العائلات من جنسيات مختلفة، بينها مصر واليمن والسودان وباكستان والهند، قرارات صعبة تتعلق بالمغادرة، خاصة من لديهم ظروف صحية أو التزامات تعليمية داخل المملكة.

وأكدت الجوازات أن التمديد يتم إلكتروني عبر منصة "أبشر" من خلال خدمة "تواصل"، مشددة على أن من يتخلف عن المغادرة بعد المهلة سيكون عرضة للغرامات والإبعاد.

ورغم مطالبات بعض العائلات بإيجاد حلول استثنائية، تشير التوجيهات إلى أن هذه المرحلة قد تكون الأخيرة ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف تصحيح أوضاع الزائرين بشكل نهائي.

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

