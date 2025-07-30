أخبار من السعودية.. التعليم: اختبار الميول متاح لطلاب الثانوي حتى 10 صفر عبر "مدرستي" - عاجل

رفع جودة المسارات التعليمية

دعت عدد من إدارات التعليم في مناطق مختلفة من المملكة، الطلاب والطالبات المنتقلين إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، إلى المبادرة بإجراء اختبار تحديد الميول المهنية والأكاديمية، من خلال منصة "مدرستي"، وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر صفر لعام 1447 هـ.ويهدف المقياس إلى دعم الطلاب في اتخاذ قرارات تعليمية أكثر وعيًا، من خلال تحديد التخصصات التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم الفردية، بما يسهم في رفع جودة المسارات التعليمية، والحد من ظاهرة التحويل أو التعثر خلال المراحل الدراسية المتقدمة.واعتبرت الإدارات التعليمية هذا الإجراء أحد محاور التهيئة والإرشاد المهني المبكر، الذي يُعتمد عليه كمنهجية علمية لمساعدة الطالب والطالبة على بلورة اختياراتهم المستقبلية في ضوء معايير دقيقة تقيس الميول والقدرات بطريقة موضوعية.وأكدت أهمية تفاعل الطلبة وأولياء أمورهم مع هذا التوجيه، بوصفه أداة عملية تعزز فرص النجاح الأكاديمي والمهني، وتدعم توجهات وزارة التعليم في ترسيخ بيئة تعليمية مرنة تستجيب للفروق الفردية وتستثمر الطاقات الوطنية بشكل فعّال.