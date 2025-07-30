أخبار من السعودية.. القطيف.. جهود ميدانية وتقنية جديدة لخفض الحوادث المرورية

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 مساءً كتب شريف احمد - شهدت محافظة القطيف، لقاءً تنسيقيًا بين مسؤولي المحافظة وإدارة مرور المنطقة الشرقية، ركز على استعراض الجهود الحالية والمشاريع المستقبلية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة.

وجاء اللقاء الذي جمع محافظ القطيف إبراهيم الخريف بمدير مرور المنطقة الشرقية العميد عبداللطيف العبيدالله، بحضور مدير مرور محافظة القطيف العميد عبدالله المطيري، في إطار التنسيق المشترك لمواصلة تنفيذ الحملات التوعوية، وتوسيع نطاق التقنيات الذكية لضبط الحركة المرورية، والحد من نسب الحوادث.



خفض خطورة الطرق



وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز العمل الميداني بالتوازي مع التطوير التقني، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف تهيئة بيئة مرورية أكثر أمانًا واستدامة، تسهم بشكل مباشر في خفض معدلات الخطورة على الطرق داخل المحافظة.

وأشار محافظ القطيف إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات السلامة المرورية خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن هذا التقدم يعكس فاعلية البرامج المنفذة وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة.

وشدد على استمرار دعم المحافظة الكامل لكل المبادرات التي تستهدف رفع معدلات الأمان للسكان والزوار، تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه.

من جانبه، ثمّن العميد العبيدالله ما وصفه بالدعم الحيوي من قيادة المحافظة، معتبرًا أن هذه الشراكة الفاعلة بين المرور وباقي القطاعات تمثل حجر الزاوية في الوصول إلى نتائج نوعية ومستدامة في قطاع السلامة المرورية.

تدعيم البنية التحتية المرورية



وفي سياق الجهود التكاملية بين الجهات الخدمية والتنظيمية، استقبل رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، مدير مرور المنطقة الشرقية العميد الدكتور عبداللطيف العبيدالله، يرافقه مدير مرور محافظة القطيف العميد عبدالله المطيري، وذلك لبحث سبل التعاون في المشاريع الخدمية والتطويرية، خصوصًا ما يتعلق بالبنية التحتية المرورية وخطط السلامة في المحافظة.

واستعرض اللقاء عددًا من المبادرات التي تُعزز انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب التنسيق في تنفيذ أنظمة السلامة المرورية ضمن مشاريع الطرق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الجانبان أهمية تكامل الأدوار بين المرور والبلدية لتطبيق المعايير الفنية، وتنظيم الحركة في المواقع الحيوية، ودعم استخدام الأنظمة الذكية في الرقابة وإدارة الطرق.