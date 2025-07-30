أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 مساءً كتب شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.





