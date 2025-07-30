أخبار من السعودية.. الضمان الاجتماعي.. كيفية تحديد تبعية المحضون حال الخلاف الأسري

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 مساءً كتب شريف احمد - يُعنى الضمان الاجتماعي بالمحضونين من خلال تحديد تبعيتهم في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة، ولكن كيف يجري تحديد التبعية؟

حرصا على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة من خدمات الدعم فقد تم تحديد ضوابط تبعية المحضون في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري، وذلك وفقا للمعايير التالية :

في حال وجود صك حضانة، يتم اعتماد ما ورد في الصك لتحديد التبعية.

في حال عدم وجود صك حصانة، أحدد التبعية المحضون للأسرة الأقرب إلى مدرسته.

حق الباحث الاجتماعي



إعادة تقدير التبعية بناءً على معايير ميدانية، يتم توثيقها في تقرير زيارة المسكن.



تأثر الاستحقاق