شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تُطلق ميزة مشاركة موقع الأمتعة لتتبع الأمتعة المفقودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت الخطوط السعودية ميزة مشاركة موقع الأمتعة “Share Item Location” من Apple، التي تُتيح تحديد مواقع الأمتعة المفقودة أو المتأخرة التي تحتوي على “AirTag”، أو ملحقات شبكة “Find My network” بشكل آمن وإعادتها إلى ضيوف “السعودية”.

ويُمكن للضيوف الحصول على رابط مشاركة موقع الأمتعة من خلال تطبيق Find My على أجهزة آيفون، أو آيباد، أو ماك، وإرسال الرابط عبر البوابة الرقمية للخطوط السعودية بكل سهولة، وتنتهي صلاحية مشاركة الموقع تلقائيًا بعد سبعة أيام أو فور استعادة الأمتعة، مع إمكانية إيقافها في أي وقت من قبل الضيف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبيانات والتقنية في مجموعة السعودية عبدالقادر عطية، أن إطلاق ميزة مشاركة موقع الأمتعة؛ يأتي في إطار التزام “السعودية” المستمر بالتحول الرقمي، وحرصها على تسخير أحدث التقنيات لتعزيز تجربة الضيوف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس سعي السعودية الدائم لتقديم خدمات عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في صناعة الطيران من خلال تبني حلول مبتكرة ترتقي بمعايير الخدمة والكفاءة التشغيلية.