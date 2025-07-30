أخبار من السعودية.. الضمان الاجتماعي.. كيفية تحديد تبعية المحضون حال الخلاف الأسري - عاجل

- 1/2
الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 مساءً كتب شريف احمد - يُعنى الضمان الاجتماعي بالمحضونين من خلال تحديد تبعيتهم في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة، ولكن كيف يجري تحديد التبعية؟
حرصا على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة من خدمات الدعم فقد تم تحديد ضوابط تبعية المحضون في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري، وذلك وفقا للمعايير التالية:
- في حال وجود صك حضانة، يتم اعتماد ما ورد في الصك لتحديد التبعية.
- في حال عدم وجود صك حصانة، أحدد التبعية المحضون للأسرة الأقرب إلى مدرسته.
حق الباحث الاجتماعي
إعادة تقدير التبعية بناءً على معايير ميدانية، يتم توثيقها في تقرير زيارة المسكن.
تأثر الاستحقاق
يتأثر استحقاق المعاش في نظام الضمان الاجتماعي بعدة عامل، سواء على سواء الدخل أو امتلاك الأصول، ومن بينها اقتناء السيارات.
وحدد نظام الضمان المبارك، العوامل المؤثرة على استحقاق المعاش وهي كالتالي:
- اجمالي دخل أفراد الأسرة
- امتلاك الفرد لسيارتين أو أكثر والأسرة لأكثر من 3 سيارات
- وجود أكثر من عاملين منزليين (ماعدا العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة)
- الأصول المملوكة
تفاصيل الدفعات المالية
تتيح لك منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) استعراض تفاصيل الدفعات المالية الخاصة بك من خلال هذه الخطوات:
- تسجيل الدخول لحسابك في منصة الضمان الاجتماعي.
- الضغط على أيقونة برامج.
- الضغط على أيقونة الدفعات المالية.
- استعراض الدفعات المالية.