طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية اليوم الأربعاء، وذلك عبر منصة “أبشر”، التي تتيح للراغبين في اقتناء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد بكل سهولة ويسر.

وأوضحت الإدارة أن خطوات الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات تتم عبر:

1. الدخول إلى منصة “أبشر”.

2. اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”.

3. ثم اختيار “المرور”.

4. وبعدها الضغط على “خدمة مزاد اللوحات”

ودعت المهتمين بالدخول على المنصة للاطلاع على التفاصيل وشروط المشاركة، مؤكدة أن هذه الخدمة تندرج ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.