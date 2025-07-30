أخبار من السعودية.. حالة الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ورياح مثيرة للأتربة

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 05:56 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة بالإضافة إلى أمطار خفيفة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.

وتشهد العديد وذعبلوتن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

ويُتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء.

يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.

ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

