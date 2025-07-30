هل من حق الوريث الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل؟.. “التأمينات الاجتماعية” تجيب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسعى مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل السعودية على تقديم المعاشات وفقًا للشروط التي أعلنت عنها، وقد وجه عدد من الاستفسارات من قبل أحد المستفيدين هل من حق الوريث الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل حيث أصبح هذا السؤال أحد الأسئلة التي يهتم بها المواطنين، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على الرد التي قدمته المؤسسة.

هل من حق الوريث الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل

يحق الوريث الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل بشرط ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري عن الدخل الحد الذي تحدده المؤسسة وهو 3000 ريال سعودي، ولكن في حالة أن تجاوز مجموع المعاش والدخل من العمل أكثر من هذا المبلغ سوف يتوقف بشكل التلقائي صرف نصيب الوارث من المعاش دون أن يحدث مراجعة للبيانات.

يمكن أن نوضح أن هذا القرار الهدف منه توفير المرونة المالية للورثة الذين يتجهون إلى سوق العمل دون أن يتم حرمانهم من المستحقات المالية الخاصة بهم.

حالة تعديل حالة الوريث للمعاش السعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك مجموعة من الحالات التي يمكن من خلالها أن يتم تعديل حالة الوريث في الحصول على معاش التقاعد للوالد أو الوالدة، ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

يجب أن يتم التعديل في حالة الاجتماعية.

تعديل الحالة التعليمية للورثة في حالة الانتقال من 21 إلى 26 عامًا.

يحق تعديل الوريث للحالة الصحية في حالة الإصابة بمرض خطير.

يجب التعديل في حالة الحصول على درجة وظيفية جديدة.

خطوات تعديل حالة وريث للمعاش السعودية

تم الإعلان عن مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي أعلنت عنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن الوريث من تعديل الحالة الخاصة به حتى لا يتم توقف صرف المعاش، ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية “من هنا“. التسجيل الدخول إلى المؤسسة. من الصفحة الرئيسية حدد منفعة معاش الورثة. يظهر مجموعة من الخدمات أنقر على تعديل حالة الوريث. سوف يتم الانتقال إلى صفحة بها كافة البيانات. حدد البيانات التي تريد تعديلها. انقر على حفظ. يطلب إرفاق المستندات المطلوبة. حدد تقديم الطلب

هل من حق الوريث الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل من التساؤلات التي تم طرحها في الفترة الأخيرة من قبل العديد من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية داخل السعودية حيث من خلال الرد التي سوف تقدمه المؤسسة التفسير الواضع لهذه الحالة.