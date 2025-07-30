شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يستقبل سفير دولة فلسطين لدى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أمس، في مقر الهيئة بمدينة الرياض، سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء استمرار التعاون القائم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ونظيرتها الفلسطينية، بما يسهم في دعم الرسالة الإعلامية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء مقترحات لتوسيع آفاق التعاون بين الهيئتين، من أبرزها بحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وتبادل البرامج والمحتوى الإعلامي، إضافة إلى تعزيز التعاون في الجوانب الفنية والهندسية.