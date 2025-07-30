أخبار من السعودية.. موسم العنب.. يعزز الاقتصاد الزراعي والسياحي في نجران

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 04:43 صباحاً كتب شريف احمد - تُعد بساتين العنب في منطقة نجران، من المصادر المهمة في الاقتصاد الزراعي والسياحي، وتمتد تلك البساتين على نحو 67 هكتارًا، وتنتج قرابة 3000 طن من العنب سنويًا.

وتأتي هذه الأيام متزامنة مع قرب نهاية الموسم لقطف محصول العنب في آخر شهر أغسطس، الذي يُشكل مؤشرًا إيجابيًا على تطور القطاع الزراعي في نجران، ويعزز مكانة المنتج المحلي في الأسواق.

الترفيه بين بساتين العنب

ويُعد موسم حصاد العنب في الصيف كل عام، من أكثر المواسم شعبية بين السكان والزوار، إذ يمكنهم الاستمتاع بالتسوق والترفيه بين بساتين العنب بمزارع قرية الحضن، وقرى غرب مدينة نجران الزراعية، التي تشتهر بجمال طبيعتها وتنوع محاصيلها الزراعية.

يأتي ذلك لخصوبة أراضيها واعتدال مناخها على مدار السنة، فضلًا عن وفرة المياه، ما يجعلها مصدرًا اقتصاديًا زراعيًا، وكذلك مسارات سياحية ريفية تجذب الكثير من الزوار والسكان المحليين.



وينتشر في المزارع المنتشرة على ضفاف وادي نجران، وخصوصا مزارع العنب، جني المزارعين لعناقيد العنب المتدلية من الأغصان، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين خلال فصل الصيف، نظرًا إلى جودته العالية، نظير العناية التي يحصل عليها منذ البداية، والاهتمام الكبير من المزارعين بالمحافظة على هذا المنتج المميز، ما جعله موروثًا زراعيًا ملهما للأجيال الحالية.