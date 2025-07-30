أخبار من السعودية.. الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

طقس المنطقة الشرقية

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 04:43 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 49 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 49 درجة مئوية.- مكة المكرمة 43 درجة مئوية.- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.- الرياض 47 درجة مئوية.- جدة 41 درجة مئوية.- أبها 29 درجة مئوية.- تبوك 40 درجة مئوية.- بريدة 45 درجة مئوية.- حائل 41 درجة مئوية.- الباحة 27 درجة مئوية.- عرعر 42 درجة مئوية.- سكاكا 41 درجة مئوية.- جازان 38 درجة مئوية.- نجران 39 درجة مئوية.- الخرج 47 درجة مئوية.- المجمعة 44 درجة مئوية.- وادي الدواسر 46 درجة مئوية.- الدوادمي 44 درجة مئوية.- شرورة 42 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة بالإضافة إلى أمطار خفيفة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.وتشهد العديد وذعبلوتن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.ويُتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء.يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.