جامعة أم القرى تعتمد نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي 1447هـ

الرياض - علي القحطاني - أقرت جامعة أم القرى اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي 1447هـ، وذلك ضمن توجهاتها لتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم والتقويم الجامعي المعتمد.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن التقويم الجديد أُعد وفق نظام الفصلين، مشيرةً إلى أن التفاصيل متاحة عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، ويمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاطلاع على تفاصيله من خلال الرابط التالي :- هنا

 

