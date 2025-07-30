مفاجأة الأحوال المدنية.. السعودية تطلق نسخة محدثة لنظام الأسماء المحظورة على المواليد الجدد.. تعرف عليها!

أطلقت الأحوال المدنية السعودية نسخة محدثة لقوائم الأسماء الممنوعة لتسجيل المواليد الجدد في المملكة العربية السعودية حيث أوضحت أن هناك بعض الأسماء لا يمكن تسجيلها، ومن بينها اسم صادر فتوى بتحريمه.

نسخة محدثة لنظام الأسماء المحظورة على المواليد الجدد

وأوضحت الأحوال المدنية أنه ليكون الاسم نظاميا، فهناك ضوابط تسجيل الأسماء ، منها:

يُسجل الاسم مجرداً من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءاً من الاسم. مثل: الشريف، والسيد والحاج ونحوها.

لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم. مثل: المعروف بكذا أو نحو ذلك مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة. مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية. مثل: عبد الرسول، وعبد اللات ونحوها.

هل اسم ليليان ممنوع في السعودية

وأكدت الأحوال المدنية أن اسم ملك ممنوع، وعن الأسماء الممنوعة، وعن منع اسم كندا وليليان وبعض الأسماء الأخرى، فقالت الأحوال المدنية أنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الأسماء.

الأسماء المركبة في السعودية

وأكدت الأحوال المدنية أن الأسماء المركبة لا يمكن تسجيلها مثل قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها، حيث تشمل ضوابط تسجيل الاسم:

يجوز تسجيل الاسم معرف بـ"ال" في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدراجة في المجتمع مثل البراء والعنود والوليد.

تدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين لمراجعة القوائم الرسمية عبر بوابة "أبشر" والتواصل مع الأحوال المدنية لتفادي أي مشاكل عند تسجيل المواليد، وذلك حفاظا على الهوية الوطنية وقيم المجتمع.