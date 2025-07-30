أخبار من السعودية.. طقس الأربعاء.. موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض

المركز الوطني للأرصاد

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 صباحاً كتب شريف احمد - نبهفي تقريره عنمنوأتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الأربعاءتبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على العاصمة الرياض والخرج ورماحويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئويةويُتوقع أن تشهد أجزاء من الرياض أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءيشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر.ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتنبهفي تقريره عنمنبالإضافة إلى أمطار خفيفة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءتبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساءويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئويةوتشهد العديد وذعبلوتن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساءويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةويُتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءيشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات