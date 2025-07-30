أخبار من السعودية.. طقس الأربعاء.. موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الأربعاء.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على العاصمة الرياض والخرج ورماح
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
يشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر.
ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
وتشهد العديد وذعبلوتن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويُتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء.
يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على العاصمة الرياض والخرج ورماح
أخبار متعلقة
وزير الخارجية يشهد توقيع 3 مذكرات التفاهم مع رئيس وزراء فلسطين
أول جامعة تعلن رسميا.. "أم القرى" تعود إلى نظام الفصلين الدراسيين-عاجل
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
أتربة مثارةويُتوقع أن تشهد أجزاء من الرياض أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء.
يشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر.
ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة بالإضافة إلى أمطار خفيفة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
وتشهد العديد وذعبلوتن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويُتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساء.
يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.