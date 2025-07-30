أخبار من السعودية.. أول جامعة تعلن رسميا.. "أم القرى" تعود إلى نظام الفصلين الدراسيين-عاجل

إعـلان| 📑



تعلن عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى عن إصدار التقويم الجامعي لعام 1447هـ ( بنظام الفصلين الدراسيين).



أعنلت جامعة أم القرى، العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.وأصدرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى، اليوم الثلاثاء، التقويم الجامعي لعام 1447هـ بنظام الفصلين الدراسيين، كأول جامعة تعلن ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.