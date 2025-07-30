أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره العراقي

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 صباحاً كتب شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.وحضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.