شكرا لمتابعة خبر عن وزير خارجية بريطانيا : سنعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل في حال رفضت إسرائيل حل الدولتين.

‎وطالب بيان مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالسماح للأمم المتحدة باستئناف تقديم الدعم الإنساني لسكان غزة دون تأخير، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على أنه لن تكون هناك عمليات ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

‎وأضاف البيان أن الدولة الفلسطينية «حق غير قابل للتصرف وليست هبة من أحد».

من جهته، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بإعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً: “سويا نوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام في المنطقة”، بحسب الإخبارية.