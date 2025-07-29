الارشيف / اخبار السعوديه

المملكة ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر عن عزم بلاده الاعتراف بالدولة . الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ م وعاصمتها القدس الشرقية.

