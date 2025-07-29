صدمة في أسواق السعودية.. انابيب الغاز والكيروسين يشهدا قفزة لأعلى سعر في تاريخ المملكة!

كشفت أرامكو السعودية عن تطبيق زيادة ملحوظة في أسعار منتجي الكيروسين وغاز البترول المسال في السوق المحلية ضمن المراجعة السنوية الرابعة التي تُجريها الشركة بشكل دوري في بداية النصف الثاني من كل عام، منذ بدء تطبيق سياسة تسعير هذه المنتجات منتصف عام 2022.

غاز البترول المسال والكيروسين يشهدا قفزة لأعلى سعر

حسب التحديث الجديد بلغ سعر الكيروسين بنسبة 19.5% ليبلغ 1.59 ريال / لتر، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 1.33 ريال /لتر.

كما تضمنت المراجعة رفع سعر غاز البترول المسال بنسبة 4.8% ليبلغ 1.09 ريال / لتر، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 1.04 ريال / لتر.

يُعد إصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه، الذي بدأ عام 2016، من المحاور الرئيسية لبرنامج "التوازن المالي" في المملكة، من خلال تقليص الدعم لهذه المنتجات، بهدف تحفيز الاستهلاك الرشيد، وإعادة توزيع الدعم لإيصاله إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.