أخبار من السعودية.. المملكة ترحب باعتزام رئيس وزراء بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:43 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.
وقالت في بيان لها: "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية".
