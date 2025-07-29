عاجل: بنك الرياض يقدم تمويل فوري يصل إلى حسابك خلال ساعات.. تعرف على شروط وآلية التقديم

أعلن بنك الرياض عن إطلاق خدمة التمويل الشخصي الفوري، والتي تتيح للعملاء المؤهلين الحصول على مبلغ التمويل وإيداعه في حساباتهم خلال ساعات قليلة دون الحاجة لزيارة الفرع أو تقديم أوراق مطبوعة، في خطوة تعكس التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية.

تمويل فوري يصل إلى حسابك خلال ساعات

يستهدف التمويل الفوري المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط، من أبرزها أن يكون المتقدم موظف في جهة معتمدة لدى البنك، وأن يكون راتبه الشهري محول على بنك الرياض، بالإضافة إلى توفر سجل ائتماني جيد.

وأكد البنك أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتيح خيارات سداد مرنة تمتد حتى 60 شهر إضافة إلى إعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدّر الله وفقا لشروط العقد.