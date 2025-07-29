شكرا لمتابعة خبر عن نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج جوًا خلال موسم حج 1446هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، بعد نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج عبر 128 ألف رحلة جوية، بمشاركة 116 ناقلاً جويًا، خلال الفترة من 1 ذو القعدة 1446هـ حتى 15 محرم 1447هـ، الموافق 29 أبريل إلى 10 يوليو 2025م.

وبلغ عدد الحجاج القادمين عبر 6 مطارات رئيسية أكثر من 1.4 مليون حاج، تم استقبالهم في 12 صالة سفر، بدعم من أكثر من 25 جهة حكومية وأمنية وتشغيلية، وبمشاركة أكثر من 18 ألف موظف وموظفة.

وجاء ذلك خلال حفل تكريم الجهات المشاركة في موسم الحج، الذي رعاه معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، في فندق الريتز كارلتون بجدة.

وأوضحت الهيئة أن خدمة “مسافر بلا حقيبة” استفاد منها أكثر من مليون حاج هذا العام، وتم شحن أكثر من 1.6 مليون حقيبة، إلى جانب نقل 856 ألف عبوة زمزم عبر الشحن المسبق، و253 ألف حاج عبر مبادرة ربط الرحلات بقطار الحرمين بالشراكة مع شركة “سار”.

وخصصت الهيئة ستة مطارات دولية لاستقبال الحجاج، شملت مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، إلى جانب مطارات ينبع والطائف والرياض والدمام. كما نظّمت رحلات “مبادرة طريق مكة” لتسهيل إجراءات الحجاج، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وشددت الهيئة على تكثيف الجولات الرقابية على مدار الساعة، لمتابعة جودة الخدمات وقياس رضا الحجاج، وتوفير بيئة تشغيلية تسهم في راحة ضيوف الرحمن.

وأكد الدعيلج أن ما تحقق من نجاح جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتوفير أفضل الخدمات للحجاج، مقدمًا شكره للجهات الحكومية والخاصة، خاصة وزارة النقل، على جهودهم في إنجاح الموسم.

كما أشار إلى أن الهيئة حرصت على تقليص فترات الانتظار وتحسين تجربة الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم، مؤكدًا التزام الهيئة بتطوير خدماتها ضمن مستهدفات برنامج الطيران، لتحقيق رؤية المملكة 2030، أن يصبح قطاع الطيران رائدًا بالمملكة والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة.