متحدث الأرصاد: حرارة أعلى من المعدل وأمطار في أغسطس

الرياض - علي القحطاني - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن يوم الجمعة يصادف أول أيام أغسطس، وهو آخر أشهر الصيف في المملكة، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن درجات الحرارة يتوقع أن ترتفع بمقدار 1.2 درجة مئوية فوق المعدل العام في مناطق الجوف، حائل، القصيم، تبوك، والمنطقة الشرقية.

فيما يتوقع هطول أمطار أعلى من المعدل على جازان، الباحة، نجران، عسير، وأجزاء من المدينة المنورة، مكة المكرمة، جنوب الشرقية ومنطقة الرياض.