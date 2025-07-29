الارشيف / اخبار السعوديه

استشاري: اقتربنا من القضاء على التهاب الكبد “ج” في المملكة.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • استشاري: اقتربنا من القضاء على التهاب الكبد “ج” في المملكة.. فيديو 1/2
  • استشاري: اقتربنا من القضاء على التهاب الكبد “ج” في المملكة.. فيديو 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: اقتربنا من القضاء على التهاب الكبد “ج” في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زف استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، الدكتور بدر الجارالله، بشرى قرب القضاء على التهاب الكبد الفيروسي “ج” في المملكة، مشيرًا إلى أن المنظومة العلاجية الحالية، إلى جانب الوعي المجتمعي، أسهما بشكل كبير في معالجة المرض والتخلص منه بشكل دوري.

وقال الجارالله خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”: “الآن نتحدث عن المرض، وبوجود هذه الأدوية وهذه المنظومة وهذا الوعي، يعتبر من الأمراض التي تم معالجتها والتخلص منها بشكل دوري، التحدي الوحيد المتبقي هو الوصول إلى جميع المرضى والحالات وعلاجهم.”

وأضاف: “وصلنا إلى مستويات عالية جدًا، وفي المستقبل القريب سيكون هذا المرض يُسمع به ولا يُرى”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا