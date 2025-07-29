شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: اقتربنا من القضاء على التهاب الكبد “ج” في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زف استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، الدكتور بدر الجارالله، بشرى قرب القضاء على التهاب الكبد الفيروسي “ج” في المملكة، مشيرًا إلى أن المنظومة العلاجية الحالية، إلى جانب الوعي المجتمعي، أسهما بشكل كبير في معالجة المرض والتخلص منه بشكل دوري.

وقال الجارالله خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”: “الآن نتحدث عن المرض، وبوجود هذه الأدوية وهذه المنظومة وهذا الوعي، يعتبر من الأمراض التي تم معالجتها والتخلص منها بشكل دوري، التحدي الوحيد المتبقي هو الوصول إلى جميع المرضى والحالات وعلاجهم.”

وأضاف: “وصلنا إلى مستويات عالية جدًا، وفي المستقبل القريب سيكون هذا المرض يُسمع به ولا يُرى”.