أخبار من السعودية.. عاجل: إتلاف 3.9 طن من اللحوم الفاسدة في حوش عشوائي جنوب جدة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية، موقعًا عشوائيًا جنوب المحافظة يُستخدم لتخزين وتحضير اللحوم بطريقة مخالفة، ضمن حملة رقابية موسعة استهدفت مواقع الأنشطة غير النظامية، وأسفرت عن إتلاف 3.9 طن من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبدعم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة التجارة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، والضبط الميداني، باشرت موقع مخالف داخل أرض فضاء يتصل بحوش آخر، يحوي ثلاث غرف تأوي عددًا من العمال، عُثر بداخلها على لحوم رؤوس وعظام أغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتظهر عليها علامات التلف والفساد.وأشارت إلى أن الموقع يفتقر إلى أي تراخيص نظامية، سواءً رخصة بلدية أو شهادة صحية أو سجل تجاري، كما تبيّن أن التيار الكهربائي موصل من مصدر مجهول، ويجري استخدام عدة ثلاجات كبيرة مشتركة لتخزين اللحوم في بيئة غير صحية.وباشرت بلدية الجنوب الفرعية بإتلاف الكميات المضبوطة بالكامل، والتي بلغ وزنها 3,900 كجم، وجرى إغلاق الموقع وفق الإجراءات النظامية.