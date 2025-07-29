بعد ارتفاع نسبة العنوسة: تسهيلات استثنائية لزواج النساء السعوديات من الأجانب بإجراءات ميسرة.. تعرف عليها

جميعنا يعلم أن الارتباط الـذي يجمع المرأة السعودية بمواطن أجنبي صعـب المنال في السابق، إلا أنه مـع تغييـر ألأنظمة و القوانين في السعودية في ظل رؤية 2030، فان زواج السعوديات بالاجانب اصبـح ممكناً خاصةً الخوف من ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي فقد كشفت المملكة العربية السعودية عن حزمة تسهيلات استثنائية تهدف إلى تيسير زواج المواطنات السعوديات من غير السعوديين يذكرها موقع الخليج 365.

تسهيلات استثنائية لزواج النساء السعوديات من الأجانب بإجراءات ميسرة

بحسب ما كشفت عنه وزارتي العدل والداخلية، تضمنت التسهيلات إلغاء شرط الموافقة الأمنية، والاكتفاء بموافقة إمارة المنطقة، بالإضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لعمر المواطنة إلى 30 عاما بدلا من 35.

يشار الى انه في حالة رفض طلب الزواج، يمكن للمواطنة السعودية تقديم استئناف أو البحث عن حلول بديلة مثل الزواج في الخارج أو طلب استثناء قانوني.