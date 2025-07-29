تابع الان خبر المنتدى السعودي للإعلام يعود في فبراير 2026 بمشاركة دولية واسعة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق فعاليات النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، وذلك بمشاركة واسعة من أكثر من 250 شركة محلية وعالمية متخصصة في الإعلام والتقنيات الحديثة.

منصة عالمية للحوار الإعلامي والتقني

وتأتي هذه النسخة من المنتدى لتؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة كمركز دولي لاستشراف مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي، وتعزيز قطاع إعلامي تنافسي يعتمد على الابتكار والتحول الرقمي.

دعم القيادة السعودية للقطاع الإعلامي

من جانبه، عبّر معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الرعاية الملكية تشكّل دافعًا قويًا لتطوير قطاع الإعلام في المملكة. وأضاف أن المنتدى بات منصة فاعلة تعكس الصورة الحقيقية للمملكة وتبرز قصص نجاحها للعالم، من خلال استعراض أدوات الإعلام الجديد واعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد.

الإعلام في عالم يتغيّر

وأوضح الوزير أن المنتدى في نسخته القادمة سيكون فرصة للحوار العالمي حول تحولات الإعلام المعاصر، في ظل التطورات التقنية الهائلة، مؤكدًا أن شعار النسخة القادمة “الإعلام في عالم يتشكل” يعكس واقع القطاع الذي يشهد تغيّرات جذرية تتطلب استراتيجيات جديدة تواكب التحديات وتغتنم الفرص.

الحارثي: المنتدى يواكب الثورة التقنية في الإعلام

بدوره، أوضح رئيس المنتدى والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن المنتدى سيركّز هذا العام على توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة المحتوى، إلى جانب استعراض أبرز تطبيقات الواقع الممتد التي تسهم في تحسين جودة الإنتاج الإعلامي.

100 جلسة ومنطقة للابتكار

ومن المقرر أن يشهد المنتدى أكثر من 100 جلسة حوارية وورشة عمل تغطي أحدث اتجاهات الإعلام، إضافة إلى منطقة مخصصة للابتكار تضم أحدث التقنيات في مجالات البث والإنتاج والتوزيع، مما يوفّر منصة تفاعلية لعرض أحدث الحلول التقنية.

شراكات دولية لدعم المواهب السعودية

كما ستتضمن الفعالية توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات دولية لدعم وتطوير المواهب السعودية في قطاع الإعلام، وفتح آفاق جديدة للتكامل مع المؤسسات الإعلامية العالمية.

المنتدى محطة سنوية لصناعة إعلام مستدام

ويواصل المنتدى ترسيخ مكانته كمحطة سنوية عالمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية، بما يواكب طموحات المملكة في بناء مستقبل إعلامي متطور ومستدام يعكس صورة المملكة المشرقة في المحافل الدولية.