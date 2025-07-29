شكرا لمتابعة خبر عن عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت اليوم 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة تحمل على متنها سلالًا غذائية معبر “رفح الحدودي”، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

يُذكر أن قطاع غزة يواجه تحديات إنسانية كبيرة في ظل الظروف الراهنة، مما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم صمود الأسر ومواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع.