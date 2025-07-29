الارشيف / اخبار السعوديه

عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة 1/3
  • عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة 2/3
  • عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة 3/3

شكرا لمتابعة خبر عن عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت اليوم 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة تحمل على متنها سلالًا غذائية معبر “رفح الحدودي”، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

يُذكر أن قطاع غزة يواجه تحديات إنسانية كبيرة في ظل الظروف الراهنة، مما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم صمود الأسر ومواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا