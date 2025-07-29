شكرا لمتابعة خبر عن مختص: سوق العمل يستغني عن السعودي بعد استنزاف الدعم الحكومي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، الممارسات التي تتضمن تفضيل غير السعوديين على المواطنين في سوق العمل، معتبرًا أن هذا النوع من التمييز يعتبر مشكلة يجب أن يُفرض لها عقاب.

وقال العنزي خلال حديثه عبر قناة “السعودية”: “إذا كان في أحد يميز غير سعودي على سعودي، فهذه مشكلة ويجب أن يُفرض لها عقاب، في القانون الدولي ونظام العمل الأمريكي هناك ما يسمى بالتمييز الإيجابي، يعني لو عندي مهندس غير سعودي بـ15 ألف وسعودي بـ20 ألف، اختار السعودي بقوة النظام، وهذا التمييز لحماية مواطنيك من البطالة.”

وتابع: “اليوم، لماذا لدينا قضايا كثيرة تخص السعوديين في نظام العمل؟ لأن دورة العمل مدتها خمسة أيام، ليش ما أعطيها للجامعيين؟ ليش ما أؤهل الجامعيين لسوق العمل؟ الشاب السعودي هو الحلقة الأضعف في سوق العمل”.

كما أشار إلى أن المشكلة ليست فقط في توظيف المواطن، بل في ضمان استمراريته، موضحًا:

“المشكلة مش إني أوظفه، المشكلة أنه بعدين يتم فصله، هناك جزء مشوه تمامًا، عندنا عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية، وعشان أوظف السعودي لازم الدولة تدعمه، طيب وإذا الدولة ما قدرت تدفع بعدين، يتم فصله؟ زي فترة كورونا، لما أغلب الشركات فصلت السعوديين”.

واستكمل العنزي حديثه قائلًا:

“في مواد في نظام العمل، مثل المادة الثالثة، تقول إن العمل حق للمواطن السعودي، والمادة 27 تنص على أن نسبة السعوديين في العمل يجب أن تكون 75%، وهناك مادة أخرى تلزم بتدريب السعوديين” .

وأضاف: “لا ألوم أي شاب سعودي يتكلم، الشاب السعودي يجب أن يتم دعمه، لماذا نصبر على غير السعودي عشرات السنين، والسعودي بعد سنتين أو ثلاث يتم فصله؟ تقوله ما نحتاجك لأن الدعم خلص وأخذنا مصلحتنا منك؟”

واختتم حديثه معلقًا على مشهد مؤتمرات التوظيف الأخيرة قائلًا: “اليوم اللي بيصير في مؤتمرات التوظيف شوه السعوديين، كيف صفوف السعوديين وواقفين بعشرات الآلاف، وفي النهاية توظف 100 فقط؟”.