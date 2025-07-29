شكرا لمتابعة خبر عن الدريم: كان حلمي أعرف عبدالله ويزيد الراجحي وصار التوفيق من الله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر الإعلامي، محمد الدريم، عن اعتزازه بعلاقته بعائلة الراجحي، مشيرا إلى أن تعرفه عليهم وتواصلهم معهم توفيق من الله عز وجل.

وقال الدريم :”كان حلمي أعرف عبدالله ويزيد وصار التوفيق من الله وتعلقوا فيني هي دعوة أم ومدري وش بيني و بين ربي خبيئة اسأل الله يديمها”.

ومازح الدريم عبدالله الراجحي خلال لقاء جمع بينهما مع بعض الأصدقاء بطريقة طريفة، ما دفع الجميع للضحك.