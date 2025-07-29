أخبار من السعودية.. مكة المكرمة.. تفعيل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

مكافحة الاتجار بالأشخاص

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - فعّل تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار: “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، وذلك بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الجهات العدلية والأمنية والحكومية والأهلية، في تأكيد على التزامه الراسخ بحماية كرامة الإنسان، والتصدي لجميع أشكال الاستغلال والانتهاك.وأكد التجمع أن مفهوم “الصحة الشاملة” لا يقتصر على توفير الخدمات الطبية، بل يمتد ليشمل تعزيز السلامة النفسية والاجتماعية، معتبرًا المناسبة محطة محورية لتعزيز الشراكات العابرة للقطاعات، والعمل على خلق بيئة صحية وآمنة، خالية من أي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان أو تمس كرامته.وشهدت الفعالية حضورًا وتفاعلًا واسعًا من الجهات الشريكة، بما يجسد المسار الوطني المتكامل نحو رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الكوادر في القطاعين الصحي والاجتماعي، وتعزيز قدرات الوقاية والتدخل والحماية، ضمن إطار مؤسسي يرتكز على التشاركية والمسؤولية الجماعية.وشارك في الفعالية عدد من الجهات الوطنية الفاعلة، شملت هيئة حقوق الإنسان، النيابة العامة (دائرة مكافحة الاتجار بالأشخاص)، شرطة العاصمة المقدسة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، جمعية يسر الأسرية، جمعية مودة، وجمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في مشهد يعكس تناغم الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعات الرسمية والمجتمعية.وجدد تجمع مكة المكرمة الصحي التزامه الكامل بدعم الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ضمن منظومة الرعاية الصحية، بما ينسجم مع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤكد أن كرامته “خط أحمر لا يُمس”.