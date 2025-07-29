الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. عاجل: عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية إلى غزة مقدمة من مركز الملك سلمان

0 نشر
واس 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. عاجل: عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية إلى غزة مقدمة من مركز الملك سلمان 1/3
  • أخبار من السعودية.. عاجل: عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية إلى غزة مقدمة من مركز الملك سلمان 2/3
  • أخبار من السعودية.. عاجل: عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية إلى غزة مقدمة من مركز الملك سلمان 3/3

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:26 مساءً كتب شريف احمد - عبرت اليوم 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة تحمل على متنها سلالًا غذائية معبر "كرم أبو سالم" الحدودي، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
يُذكر أن قطاع غزة يواجه تحديات إنسانية كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم صمود الأسر ومواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع.
عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة - واس
عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة - واس
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا