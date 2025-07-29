شكرا لقرائتكم خبر وحدة الارتكاز للمعارض تشارك في معرض IHE الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة وحدة الارتكاز لتنظيم المعارض، ومقرها المملكة العربية السعودية، عن الحضور والمشاركة في معرض **India International Hospitality Expo (IHE India 2025)**، والذي تنظمه شركة **India Exposition Mart Ltd**، ويُقام في مركز إكسبو الهند (India Expo Centre) في مدينة غريتر نويدا، خلال الفترة من 2 الي 6 اغسطس 2025 .

تأتي مشاركة وحدة الارتكاز في هذا المعرض ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.وستعمل وحدة الارتكاز خلال المعرض التي تمتد لأربعة أيام،

على توثيق العلاقات مع الجهة المنظمة لبناء جسر تجاري فعّال ودائم بين البلدين .

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى استقطاب المصنعين الهنود للمشاركة في معرض "HRSE جدة"القادم، والذي يُعد منصة رئيسية للقاء أصحاب المشاريع والمستثمرين في قطاعات الضيافة، والتجزئة، والتجهيزات.

وتؤكد المشاركة في المعرض التزام وحدة الارتكاز بدعم رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الصديقة. كما تهدف الشركة من خلال وجودها في المعرض إلى استقطاب استثمارات جديدة.