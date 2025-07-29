ابتداًء من اليوم.. الهيئة الملكية تطلق أشهر 10 خرائط جيومكانية تفاعلية في مكة المكرمة وتطلب من السكان سرعة الاستفادة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية عبر منصتها الرقمية، والتي تتيح استعراض البيانا محدثة وشاملة عن مدينة مكة المكرمة، من خلال خرائط ذكية وتفاعلية وسهلة الاستخدام.

10 خرائط جيومكانية تفاعلية في مكة المكرمة

تعرض هذه الخدمة على تقنيات حديثة ومصادر موثوقة شملت التصوير الجوي الشامل والرفع الميداني؛ لتحديث المعلومات وربطها بمنظومة رقمية موحدة.

وتعرض من خلالها معلومات محدثة تخص مختلف القطاعات في المدينة وتعمل بتقنيات حديثة ومصادر موثوقة شملت التصوير الجوي الشامل والرفع الميداني؛ لتحديث المعلومات وربطها بمنظومة رقمية موحدة مع واجهة تفاعلية بسيطة تتيح التكبير والتصغير والوصول إلى تفاصيل غنية بالأيقونات والوصف النصي لتجربة رقمية ميسرة ، لتكون أداة داعمة لسكان المدينة، وضيوف الرحمن، والجهات ذات العلاقة.

تهدف الهيئة من خلال هذه الخدمة إلى توفير بيئة رقمية داعمة لصناع القرار، وتعزيز منظومة التحول الرقمي للمدينة، بما يعكس حجمها ومكانتها الدينية والعالمية.

ويمكن الاطّلاع على الخرائط التفاعلية على موقع الهيئة الملكية على الرابط التالي:http:// https://www.rcmc.gov.sa/e-services/interactive-geospatial-maps-of-makkah.