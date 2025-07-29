أخبار من السعودية.. مجلس الوزراء: نتطلع أن يسهم المؤتمر الدولي للتسوية السلمية في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - عاجل

أخبار متعلقة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - رأس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء في جدة.وأعلن مجلس الوزراء تطلعه إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.ووافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم أيضًا، على نظام الإحصاء.