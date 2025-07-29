الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. مجلس الوزراء: نتطلع أن يسهم المؤتمر الدولي للتسوية السلمية في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - عاجل

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. مجلس الوزراء: نتطلع أن يسهم المؤتمر الدولي للتسوية السلمية في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - عاجل 1/3
  • أخبار من السعودية.. مجلس الوزراء: نتطلع أن يسهم المؤتمر الدولي للتسوية السلمية في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - عاجل 2/3
  • أخبار من السعودية.. مجلس الوزراء: نتطلع أن يسهم المؤتمر الدولي للتسوية السلمية في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - عاجل 3/3

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - رأس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء في جدة.
وأعلن مجلس الوزراء تطلعه إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.

أخبار متعلقة

 

إعلان تفاصيل التراخيص الإلكترونية الجديدة لصغار مربي الماشية والدواجن
عاجل: غرامتها 5000 ريال..
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم أيضًا، على نظام الإحصاء.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا